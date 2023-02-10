4 yıllık bölümler arasında yer alan Lojistik Yönetimi (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Lojistik Yönetimi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Lojistik Yönetimi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|416,3232
|32.093
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|399,0109
|59.282
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|395,2360
|66.127
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|380,8172
|95.570
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|379,6825
|98.060
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|359,8017
|147.444
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|357,8869
|152.861
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|353,4152
|165.917
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|351,6515
|171.215
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|349,5995
|177.586
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|347,4251
|184.554
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|340,9442
|206.729
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|336,3129
|223.986
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|334,7467
|230.132
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|334,4257
|231.484
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|330,5345
|247.442
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|329,1549
|253.161
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|321,7920
|286.600
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|316,2730
|314.216
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|315,1309
|320.271
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|306,2503
|370.332
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|295,3558
|441.606
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|292,8220
|459.489
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|285,9949
|512.093
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|282,9698
|536.921
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|42+0 / 42
|282,9693
|536.926
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|26+0 / 26
|282,7944
|538.424
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|282,0629
|544.519
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|281,1790
|552.113
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|280,4692
|558.175
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|276,1113
|597.010
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|274,9341
|607.936
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|269,4351
|660.683
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|263,3893
|723.414
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|16+0 / 16
|261,0061
|749.163
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|257,2783
|791.005
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|256,4436
|800.559
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|253,1631
|839.103
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|250,3312
|873.543
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|248,6754
|894.150
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|247,9436
|903.124
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|246,7569
|918.146
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|241,4869
|986.517
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|237,0859
|1.045.925
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|235,1549
|1.072.523
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|218,8484
|1.304.776
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|212,7460
|1.391.309
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / ---
|---
|---
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 27
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.