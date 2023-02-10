4 yıllık bölümler arasında yer alan Lojistik Yönetimi (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Lojistik Yönetimi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Lojistik Yönetimi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 416,3232 32.093 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 399,0109 59.282 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 395,2360 66.127 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 380,8172 95.570 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 379,6825 98.060 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 359,8017 147.444 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 357,8869 152.861 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 353,4152 165.917 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 351,6515 171.215 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 349,5995 177.586 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 347,4251 184.554 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 340,9442 206.729 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 336,3129 223.986 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 334,7467 230.132 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 334,4257 231.484 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 330,5345 247.442 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 329,1549 253.161 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 321,7920 286.600 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 316,2730 314.216 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 315,1309 320.271 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 306,2503 370.332 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 295,3558 441.606 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 292,8220 459.489 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 285,9949 512.093 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 282,9698 536.921 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 42+0 / 42 282,9693 536.926 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 26+0 / 26 282,7944 538.424 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 282,0629 544.519 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 281,1790 552.113 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 280,4692 558.175 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 276,1113 597.010 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 274,9341 607.936 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 269,4351 660.683 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 263,3893 723.414 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 16+0 / 16 261,0061 749.163 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 257,2783 791.005 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 256,4436 800.559 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 253,1631 839.103 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 250,3312 873.543 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 248,6754 894.150 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 247,9436 903.124 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 246,7569 918.146 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 241,4869 986.517 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 237,0859 1.045.925 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 235,1549 1.072.523 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 218,8484 1.304.776 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 212,7460 1.391.309 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 1+0 / --- --- --- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 30+0 / 27 Dolmadı Dolmadı

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