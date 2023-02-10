4 yıllık bölümler arasında yer alan Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|323,7675
|277.350
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|320,6245
|292.332
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|312,4243
|334.736
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|259,7073
|763.575
|Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|259,0564
|770.855
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|250,6643
|869.431
|Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|248,3695
|897.897
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|18+0 / 18
|247,7450
|905.621
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|246,8853
|916.505
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|242,4725
|973.373
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|241,0732
|992.006
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|240,1635
|1.004.018
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|238,3698
|1.028.271
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|237,7612
|1.036.664
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|237,6250
|1.038.491
|Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|234,4406
|1.082.433
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|231,4067
|1.124.934
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|228,9744
|1.159.642
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.