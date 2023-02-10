4 yıllık bölümler arasında yer alan Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 323,7675 277.350 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 320,6245 292.332 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 312,4243 334.736 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 259,7073 763.575 Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 259,0564 770.855 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 250,6643 869.431 Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 248,3695 897.897 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 18+0 / 18 247,7450 905.621 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 246,8853 916.505 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 242,4725 973.373 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 241,0732 992.006 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 240,1635 1.004.018 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 238,3698 1.028.271 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 237,7612 1.036.664 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 237,6250 1.038.491 Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 234,4406 1.082.433 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 231,4067 1.124.934 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 228,9744 1.159.642

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.