4 yıllık bölümler arasında yer alan Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 257,8457 784.516 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 237,4831 1.040.467 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 226,9921 1.187.788 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 4 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.