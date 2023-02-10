4 yıllık bölümler arasında yer alan Turizm İşletmeciliği (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Turizm İşletmeciliği (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Turizm İşletmeciliği (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite Adı Bölüm P. Türü Kont./Yer Taban Puan Başarı Sıralaması Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 397,3107 62.315 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 387,7698 80.887 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 350,8119 173.834 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 329,9982 249.689 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 315,9782 315.766 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 315,8295 316.547 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 75+2 / 77 314,8279 321.843 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 309,5908 350.798 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 304,5341 380.834 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 301,6497 399.039 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 300,3622 407.546 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 299,2968 414.650 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 298,9488 416.974 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 294,6910 446.204 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 293,7173 453.049 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 286,6868 506.562 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 285,8177 513.478 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 284,4560 524.722 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 276,1621 596.516 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 275,6660 601.089 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 275,5454 602.198 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 275,3610 603.973 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 274,2920 613.881 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 272,8185 627.804 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 270,9253 645.894 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 270,1970 653.014 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 268,3820 671.295 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 266,6942 688.521 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 266,6877 688.578 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 265,2697 703.514 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 263,0621 726.851 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 18+0 / 18 262,7187 730.472 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 262,2551 735.485 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 262,2319 735.748 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 261,5133 743.550 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 258,8082 773.712 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 257,4221 789.301 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 256,8033 796.380 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 256,7057 797.515 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 252,2742 849.836 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 252,1053 851.821 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 251,8581 854.781 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 250,1904 875.262 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 248,1970 900.007 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 246,6686 919.249 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 35+1 / 36 243,7348 956.781 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 242,7529 969.678 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 242,6331 971.230 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 242,2126 976.894 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 241,9762 980.078 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 238,4064 1.027.742 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 237,3388 1.042.454 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 236,6150 1.052.361 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 231,1603 1.128.441 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 230,8898 1.132.266 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 229,3277 1.154.509 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 227,8634 1.175.475 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 226,2833 1.197.914 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 226,1603 1.199.621 Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 224,9073 1.217.785 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 222,0040 1.259.651 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 221,9840 1.259.946 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 218,7633 1.306.026 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 216,5274 1.337.977 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 197,7871 1.581.726 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / --- --- --- Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / --- --- --- Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 5 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.