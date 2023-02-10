(4 Yıllık) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Turizm İşletmeciliği (Fakülte) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Turizm İşletmeciliği (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Turizm İşletmeciliği (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Turizm İşletmeciliği (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite AdıBölümP. TürüKont./YerTaban PuanBaşarı Sıralaması
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5397,310762.315
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA4+0 / 4387,769880.887
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3350,8119173.834
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA50+2 / 52329,9982249.689
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5315,9782315.766
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62315,8295316.547
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA75+2 / 77314,8279321.843
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5309,5908350.798
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA13+0 / 13304,5341380.834
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52301,6497399.039
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA30+1 / 31300,3622407.546
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA40+1 / 41299,2968414.650
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72298,9488416.974
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62294,6910446.204
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52293,7173453.049
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82286,6868506.562
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41285,8177513.478
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62284,4560524.722
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31276,1621596.516
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52275,6660601.089
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / 10275,5454602.198
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31275,3610603.973
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72274,2920613.881
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41272,8185627.804
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31270,9253645.894
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62270,1970653.014
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41268,3820671.295
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA7+0 / 7266,6942688.521
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62266,6877688.578
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72265,2697703.514
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31263,0621726.851
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA18+0 / 18262,7187730.472
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41262,2551735.485
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41262,2319735.748
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA21+0 / 21261,5133743.550
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31258,8082773.712
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA30+1 / 31257,4221789.301
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15256,8033796.380
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31256,7057797.515
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41252,2742849.836
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31252,1053851.821
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31251,8581854.781
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31250,1904875.262
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31248,1970900.007
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41246,6686919.249
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA35+1 / 36243,7348956.781
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31242,7529969.678
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31242,6331971.230
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA15+0 / 15242,2126976.894
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21241,9762980.078
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA25+1 / 26238,40641.027.742
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31237,33881.042.454
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21236,61501.052.361
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA25+1 / 26231,16031.128.441
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA25+1 / 26230,88981.132.266
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21229,32771.154.509
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA25+1 / 26227,86341.175.475
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA25+1 / 26226,28331.197.914
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25226,16031.199.621
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31224,90731.217.785
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA30+1 / 31222,00401.259.651
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82221,98401.259.946
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41218,76331.306.026
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31216,52741.337.977
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3197,78711.581.726
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA10+0 / ---------
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / ---------
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 5DolmadıDolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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