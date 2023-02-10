4 yıllık bölümler arasında yer alan Turizm İşletmeciliği (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Turizm İşletmeciliği (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Turizm İşletmeciliği (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite Adı
|Bölüm
|P. Türü
|Kont./Yer
|Taban Puan
|Başarı Sıralaması
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|397,3107
|62.315
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|387,7698
|80.887
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|350,8119
|173.834
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|329,9982
|249.689
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|315,9782
|315.766
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|315,8295
|316.547
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|75+2 / 77
|314,8279
|321.843
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|309,5908
|350.798
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|304,5341
|380.834
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|301,6497
|399.039
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|300,3622
|407.546
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|299,2968
|414.650
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|298,9488
|416.974
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|294,6910
|446.204
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|293,7173
|453.049
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|286,6868
|506.562
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|285,8177
|513.478
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|284,4560
|524.722
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|276,1621
|596.516
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|275,6660
|601.089
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|275,5454
|602.198
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|275,3610
|603.973
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|274,2920
|613.881
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|272,8185
|627.804
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|270,9253
|645.894
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|270,1970
|653.014
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|268,3820
|671.295
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|266,6942
|688.521
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|266,6877
|688.578
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|265,2697
|703.514
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|263,0621
|726.851
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|18+0 / 18
|262,7187
|730.472
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|262,2551
|735.485
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|262,2319
|735.748
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|21+0 / 21
|261,5133
|743.550
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|258,8082
|773.712
|Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|257,4221
|789.301
|Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|256,8033
|796.380
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|256,7057
|797.515
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|252,2742
|849.836
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|252,1053
|851.821
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|251,8581
|854.781
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|250,1904
|875.262
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|248,1970
|900.007
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|246,6686
|919.249
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|35+1 / 36
|243,7348
|956.781
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|242,7529
|969.678
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|242,6331
|971.230
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|242,2126
|976.894
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|241,9762
|980.078
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|238,4064
|1.027.742
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|237,3388
|1.042.454
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|236,6150
|1.052.361
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|231,1603
|1.128.441
|Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|230,8898
|1.132.266
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|229,3277
|1.154.509
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|227,8634
|1.175.475
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|226,2833
|1.197.914
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|226,1603
|1.199.621
|Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|224,9073
|1.217.785
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|222,0040
|1.259.651
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|221,9840
|1.259.946
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|218,7633
|1.306.026
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|216,5274
|1.337.977
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|197,7871
|1.581.726
|Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / ---
|---
|---
|Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / ---
|---
|---
|Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.