4 yıllık bölümler arasında yer alan Uluslararası Finans bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uluslararası Finans bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uluslararası Finans bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Uluslararası Finans Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Finans (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 490,0982 1.867 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Finans (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 446,1219 9.839 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Finans (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 438,5440 12.835 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Finans (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 419,5462 28.064 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Finans (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 318,0102 305.322 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Finans (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 302,5500 393.287 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Finans (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 300,5606 406.257 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Finans (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 288,8847 489.469 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Finans (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 49+0 / 49 283,1316 535.564

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