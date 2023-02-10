4 yıllık bölümler arasında yer alan Uluslararası Finans ve Bankacılık bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uluslararası Finans ve Bankacılık bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uluslararası Finans ve Bankacılık bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası Finans ve Bankacılık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 329,9810 249.763 Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Uluslararası Finans ve Bankacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 318,5523 302.640 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası Finans ve Bankacılık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 18+0 / 18 251,4884 859.234 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Uluslararası Finans ve Bankacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 242,9920 966.546 Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Uluslararası Finans ve Bankacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 235,2514 1.071.194 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Uluslararası Finans ve Bankacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 225,3240 1.211.761 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Uluslararası Finans ve Bankacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 203,2962 1.516.517 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Uluslararası Finans ve Bankacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 3+0 / 2 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.