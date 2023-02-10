4 yıllık bölümler arasında yer alan Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|368,9082
|123.370
|Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|357,4573
|154.074
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|349,0294
|179.385
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|347,1574
|185.420
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|345,7011
|190.355
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|336,9513
|221.560
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|333,0570
|236.894
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|332,6705
|238.597
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|330,3962
|248.001
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|325,2340
|270.613
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|324,4638
|274.143
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|323,5354
|278.427
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|319,0243
|300.334
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|313,1692
|330.663
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|309,9781
|348.529
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|301,2604
|401.608
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|298,7658
|418.170
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|298,0199
|423.320
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|294,9899
|444.158
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|293,8882
|451.861
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|293,3636
|455.552
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|289,4000
|485.445
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|288,8738
|489.541
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|287,3742
|501.110
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|31+0 / 31
|280,2290
|560.287
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|33+0 / 33
|278,5879
|574.714
|Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|278,5208
|575.315
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|276,9380
|589.396
|Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|24+0 / 24
|276,0659
|597.419
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|23+0 / 23
|274,6574
|610.519
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|274,2070
|614.662
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|274,1212
|615.479
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|273,3958
|622.254
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|271,6146
|639.248
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|270,7504
|647.623
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|269,6759
|658.243
|Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|268,9921
|665.176
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|22+0 / 22
|267,0129
|685.258
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|262,6485
|731.240
|Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|261,5621
|743.000
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|19+0 / 19
|260,3263
|756.610
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|257,8309
|784.670
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|256,0161
|805.498
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|255,6586
|809.620
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|254,3278
|825.274
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|253,9635
|829.571
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|251,6053
|857.775
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|249,3550
|885.734
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|245,6021
|932.665
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|240,4431
|1.000.323
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|239,6658
|1.010.686
|Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|239,4330
|1.013.801
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|238,6232
|1.024.723
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|236,3084
|1.056.694
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|232,6573
|1.107.234
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|228,6751
|1.163.864
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|225,4575
|1.209.759
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|222,8664
|1.247.438
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|216,7292
|1.335.167
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|213,3295
|1.383.288
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|24+0 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.