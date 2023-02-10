4 yıllık bölümler arasında yer alan Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 368,9082 123.370 Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 357,4573 154.074 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 349,0294 179.385 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 347,1574 185.420 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 345,7011 190.355 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 336,9513 221.560 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 333,0570 236.894 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 332,6705 238.597 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 330,3962 248.001 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 325,2340 270.613 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 324,4638 274.143 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 323,5354 278.427 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 319,0243 300.334 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 313,1692 330.663 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 309,9781 348.529 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 301,2604 401.608 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 298,7658 418.170 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 298,0199 423.320 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 294,9899 444.158 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 293,8882 451.861 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 293,3636 455.552 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 289,4000 485.445 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 288,8738 489.541 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 287,3742 501.110 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 31+0 / 31 280,2290 560.287 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 33+0 / 33 278,5879 574.714 Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 278,5208 575.315 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 276,9380 589.396 Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 24+0 / 24 276,0659 597.419 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 23+0 / 23 274,6574 610.519 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 274,2070 614.662 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 274,1212 615.479 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 273,3958 622.254 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 271,6146 639.248 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 270,7504 647.623 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 269,6759 658.243 Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 268,9921 665.176 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 22+0 / 22 267,0129 685.258 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 262,6485 731.240 Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 261,5621 743.000 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 19+0 / 19 260,3263 756.610 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 257,8309 784.670 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 256,0161 805.498 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 255,6586 809.620 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 254,3278 825.274 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 253,9635 829.571 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 251,6053 857.775 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 249,3550 885.734 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 245,6021 932.665 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 240,4431 1.000.323 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 239,6658 1.010.686 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 239,4330 1.013.801 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 238,6232 1.024.723 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 236,3084 1.056.694 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 232,6573 1.107.234 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 228,6751 1.163.864 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 225,4575 1.209.759 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 222,8664 1.247.438 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 216,7292 1.335.167 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 213,3295 1.383.288 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 8+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 24+0 / 5 Dolmadı Dolmadı

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