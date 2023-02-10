(4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6368,9082123.370
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6357,4573154.074
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5349,0294179.385
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3347,1574185.420
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5345,7011190.355
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62336,9513221.560
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3333,0570236.894
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA20+0 / 20332,6705238.597
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6330,3962248.001
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8325,2340270.613
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA4+0 / 4324,4638274.143
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62323,5354278.427
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10319,0243300.334
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA60+2 / 62313,1692330.663
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62309,9781348.529
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72301,2604401.608
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62298,7658418.170
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62298,0199423.320
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62294,9899444.158
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72293,8882451.861
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / 10293,3636455.552
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62289,4000485.445
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72288,8738489.541
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62287,3742501.110
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA31+0 / 31280,2290560.287
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA33+0 / 33278,5879574.714
Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62278,5208575.315
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA1+0 / 1276,9380589.396
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA24+0 / 24276,0659597.419
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA23+0 / 23274,6574610.519
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA15+0 / 15274,2070614.662
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62274,1212615.479
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41273,3958622.254
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA50+2 / 52271,6146639.248
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA50+2 / 52270,7504647.623
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA30+1 / 31269,6759658.243
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62268,9921665.176
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA22+0 / 22267,0129685.258
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41262,6485731.240
Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41261,5621743.000
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA19+0 / 19260,3263756.610
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62257,8309784.670
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62256,0161805.498
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA17+0 / 17255,6586809.620
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA17+0 / 17254,3278825.274
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52253,9635829.571
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52251,6053857.775
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41249,3550885.734
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41245,6021932.665
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72240,44311.000.323
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52239,66581.010.686
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31239,43301.013.801
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA15+0 / 15238,62321.024.723
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31236,30841.056.694
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21232,65731.107.234
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31228,67511.163.864
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA20+0 / 20225,45751.209.759
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA15+0 / 15222,86641.247.438
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8216,72921.335.167
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41213,32951.383.288
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA8+0 / 1DolmadıDolmadı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA24+0 / 5DolmadıDolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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