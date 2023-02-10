4 yıllık bölümler arasında yer alan Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|503,8124
|973
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|483,3294
|2.480
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|464,1680
|5.244
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|456,9891
|6.831
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|449,9595
|8.662
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|435,4585
|14.319
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|EA
|65+2 / 67
|434,6170
|14.799
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|433,2973
|15.584
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|424,4507
|22.723
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|420,9812
|26.353
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|418,0864
|29.836
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|411,8562
|38.348
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|404,9094
|49.220
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|399,9845
|57.603
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|399,8331
|57.879
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|394,5687
|67.407
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|390,0624
|76.170
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|387,2764
|81.900
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|387,1047
|82.244
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|386,8023
|82.851
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|385,5328
|85.428
|İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|384,8872
|86.761
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|384,5213
|87.589
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|381,0769
|94.995
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|380,9858
|95.187
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|380,4654
|96.344
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|379,6154
|98.214
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|378,6406
|100.421
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|377,5546
|102.895
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|377,1499
|103.804
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|376,9528
|104.272
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|374,6008
|109.650
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|374,0367
|110.984
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|373,9371
|111.203
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|372,8029
|113.935
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|372,2620
|115.130
|Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|368,8846
|123.428
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|19+0 / 19
|367,6776
|126.488
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|366,8561
|128.534
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|366,2136
|130.250
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|364,7438
|134.129
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|364,5677
|134.592
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|364,3767
|135.087
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|362,6623
|139.695
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|361,5193
|142.739
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|359,8551
|147.311
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|359,3069
|148.816
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|357,5749
|153.730
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|357,0348
|155.295
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|356,7760
|156.021
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|355,8866
|158.583
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|58+0 / 58
|354,7732
|161.869
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|351,9559
|170.262
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|63+0 / 63
|351,4883
|171.751
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|351,3196
|172.307
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|349,5816
|177.640
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|349,5379
|177.770
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|347,0908
|185.667
|Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|346,2123
|188.613
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|345,7225
|190.279
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|344,1924
|195.386
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|343,5659
|197.532
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|46+0 / 46
|342,8601
|199.987
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|341,7912
|203.649
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|340,9729
|206.632
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|68+0 / 68
|337,9592
|217.743
|Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|336,5364
|223.074
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|334,8096
|229.850
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|334,4589
|231.353
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|332,0748
|241.094
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|331,7818
|242.298
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|42+0 / 42
|328,3061
|256.808
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|327,5040
|260.316
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|35+1 / 36
|326,7130
|263.814
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|326,4926
|264.878
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|324,1713
|275.500
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|324,0445
|276.102
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|323,8089
|277.163
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|49+0 / 49
|323,1919
|280.007
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|323,0341
|280.710
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|320,5210
|292.844
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|319,6053
|297.432
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|318,6420
|302.188
|Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|317,2608
|309.201
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|40+0 / 40
|315,9995
|315.655
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|315,8286
|316.551
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|313,2292
|330.326
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|313,2198
|330.386
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|312,7272
|333.062
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|33+0 / 33
|310,6558
|344.583
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|310,0549
|348.082
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|41+0 / 41
|309,4310
|351.697
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|38+0 / 38
|309,3472
|352.156
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|41+0 / 41
|308,5346
|356.829
|Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|307,9006
|360.498
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|305,5841
|374.397
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|305,3536
|375.772
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|60+0 / 60
|302,8268
|391.527
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|299,1538
|415.659
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|297,9222
|423.952
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|296,2025
|435.674
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|26+0 / 26
|295,3280
|441.799
|Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|292,5263
|461.676
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|61+0 / 61
|291,4372
|469.764
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|21+0 / 21
|289,7763
|482.439
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|289,6258
|483.669
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|289,5716
|484.118
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|64+0 / 64
|289,2983
|486.244
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|288,4244
|492.996
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|287,3896
|500.974
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|59+0 / 59
|286,7172
|506.312
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|21+0 / 21
|284,9519
|520.547
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|283,2411
|534.630
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|42+0 / 42
|280,7079
|556.118
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|43+0 / 43
|279,6529
|565.270
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|19+0 / 19
|279,3882
|567.613
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|64+0 / 64
|279,0916
|570.232
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|277,2353
|586.714
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|276,2067
|596.102
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|274,7840
|609.371
|Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|273,7490
|618.960
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|73+0 / 73
|272,9695
|626.367
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|51+0 / 51
|270,1868
|653.120
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|270,1211
|653.790
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|269,1353
|663.725
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|55+0 / 55
|266,9163
|686.251
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|59+0 / 59
|265,9502
|696.486
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|263,3151
|724.218
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|257,8551
|784.395
|Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|50+0 / 50
|252,6988
|844.725
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|252,1454
|851.357
|Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|248,2408
|899.456
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|18+0 / 18
|231,0318
|1.130.276
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|42+0 / 42
|210,8989
|1.416.681
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.