(4 Yıllık) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5503,8124973
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12483,32942.480
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8464,16805.244
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA40+1 / 41456,98916.831
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9449,95958.662
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11435,458514.319
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)EA65+2 / 67434,617014.799
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA30+1 / 31433,297315.584
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8424,450722.723
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12420,981226.353
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11418,086429.836
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6411,856238.348
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11404,909449.220
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7399,984557.603
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8399,833157.879
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31394,568767.407
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82390,062476.170
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6387,276481.900
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5387,104782.244
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12386,802382.851
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10385,532885.428
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62384,887286.761
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7384,521387.589
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62381,076994.995
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12380,985895.187
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9380,465496.344
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62379,615498.214
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8378,6406100.421
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62377,5546102.895
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5377,1499103.804
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5376,9528104.272
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5374,6008109.650
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41374,0367110.984
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11373,9371111.203
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5372,8029113.935
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11372,2620115.130
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5368,8846123.428
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA19+0 / 19367,6776126.488
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62366,8561128.534
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA50+2 / 52366,2136130.250
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA1+0 / 1364,7438134.129
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA60+2 / 62364,5677134.592
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11364,3767135.087
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7362,6623139.695
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62361,5193142.739
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11359,8551147.311
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7359,3069148.816
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5357,5749153.730
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6357,0348155.295
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41356,7760156.021
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10355,8866158.583
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA58+0 / 58354,7732161.869
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72351,9559170.262
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA63+0 / 63351,4883171.751
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62351,3196172.307
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62349,5816177.640
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31349,5379177.770
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41347,0908185.667
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3346,2123188.613
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52345,7225190.279
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62344,1924195.386
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5343,5659197.532
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA46+0 / 46342,8601199.987
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62341,7912203.649
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41340,9729206.632
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA68+0 / 68337,9592217.743
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62336,5364223.074
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52334,8096229.850
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA50+2 / 52334,4589231.353
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41332,0748241.094
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52331,7818242.298
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA42+0 / 42328,3061256.808
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72327,5040260.316
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA35+1 / 36326,7130263.814
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41326,4926264.878
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62324,1713275.500
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA5+0 / 5324,0445276.102
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8323,8089277.163
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA49+0 / 49323,1919280.007
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62323,0341280.710
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA12+0 / 12320,5210292.844
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15319,6053297.432
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62318,6420302.188
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41317,2608309.201
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA40+0 / 40315,9995315.655
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41315,8286316.551
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62313,2292330.326
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41313,2198330.386
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41312,7272333.062
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA33+0 / 33310,6558344.583
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA2+0 / 2310,0549348.082
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA41+0 / 41309,4310351.697
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA38+0 / 38309,3472352.156
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA41+0 / 41308,5346356.829
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41307,9006360.498
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25305,5841374.397
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41305,3536375.772
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA60+0 / 60302,8268391.527
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62299,1538415.659
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25297,9222423.952
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31296,2025435.674
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA26+0 / 26295,3280441.799
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31292,5263461.676
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA61+0 / 61291,4372469.764
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA21+0 / 21289,7763482.439
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA30+0 / 30289,6258483.669
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA1+0 / 1289,5716484.118
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA64+0 / 64289,2983486.244
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25288,4244492.996
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA7+0 / 7287,3896500.974
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA59+0 / 59286,7172506.312
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA21+0 / 21284,9519520.547
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA34+0 / 34283,2411534.630
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA42+0 / 42280,7079556.118
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA43+0 / 43279,6529565.270
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA19+0 / 19279,3882567.613
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA64+0 / 64279,0916570.232
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA34+0 / 34277,2353586.714
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA7+0 / 7276,2067596.102
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA6+0 / 6274,7840609.371
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25273,7490618.960
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA73+0 / 73272,9695626.367
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA51+0 / 51270,1868653.120
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72270,1211653.790
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA6+0 / 6269,1353663.725
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA55+0 / 55266,9163686.251
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA59+0 / 59265,9502696.486
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA15+0 / 15263,3151724.218
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)EA1+0 / 1257,8551784.395
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (4 Yıllık)EA50+0 / 50252,6988844.725
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA4+0 / 4252,1454851.357
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA17+0 / 17248,2408899.456
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA18+0 / 18231,03181.130.276
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA42+0 / 42210,89891.416.681

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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