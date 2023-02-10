4 yıllık bölümler arasında yer alan Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 503,8124 973 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 483,3294 2.480 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 464,1680 5.244 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 456,9891 6.831 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 449,9595 8.662 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 435,4585 14.319 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) EA 65+2 / 67 434,6170 14.799 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 433,2973 15.584 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 424,4507 22.723 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 420,9812 26.353 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 418,0864 29.836 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 411,8562 38.348 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 404,9094 49.220 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 399,9845 57.603 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 399,8331 57.879 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 394,5687 67.407 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 390,0624 76.170 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 387,2764 81.900 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 387,1047 82.244 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 386,8023 82.851 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 385,5328 85.428 İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 384,8872 86.761 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 384,5213 87.589 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 381,0769 94.995 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 380,9858 95.187 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 380,4654 96.344 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 379,6154 98.214 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 378,6406 100.421 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 377,5546 102.895 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 377,1499 103.804 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 376,9528 104.272 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 374,6008 109.650 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 374,0367 110.984 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 373,9371 111.203 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 372,8029 113.935 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 372,2620 115.130 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 368,8846 123.428 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 19+0 / 19 367,6776 126.488 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 366,8561 128.534 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 366,2136 130.250 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 364,7438 134.129 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 364,5677 134.592 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 364,3767 135.087 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 362,6623 139.695 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 361,5193 142.739 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 359,8551 147.311 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 359,3069 148.816 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 357,5749 153.730 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 357,0348 155.295 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 356,7760 156.021 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 355,8866 158.583 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 58+0 / 58 354,7732 161.869 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 351,9559 170.262 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 63+0 / 63 351,4883 171.751 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 351,3196 172.307 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 349,5816 177.640 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 349,5379 177.770 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 347,0908 185.667 Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 346,2123 188.613 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 345,7225 190.279 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 344,1924 195.386 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 343,5659 197.532 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 46+0 / 46 342,8601 199.987 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 341,7912 203.649 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 340,9729 206.632 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 68+0 / 68 337,9592 217.743 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 336,5364 223.074 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 334,8096 229.850 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 334,4589 231.353 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 332,0748 241.094 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 331,7818 242.298 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 42+0 / 42 328,3061 256.808 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 327,5040 260.316 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 35+1 / 36 326,7130 263.814 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 326,4926 264.878 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 324,1713 275.500 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 324,0445 276.102 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 323,8089 277.163 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 49+0 / 49 323,1919 280.007 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 323,0341 280.710 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 320,5210 292.844 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 319,6053 297.432 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 318,6420 302.188 Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 317,2608 309.201 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 40+0 / 40 315,9995 315.655 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 315,8286 316.551 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 313,2292 330.326 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 313,2198 330.386 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 312,7272 333.062 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 33+0 / 33 310,6558 344.583 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 310,0549 348.082 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 41+0 / 41 309,4310 351.697 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 38+0 / 38 309,3472 352.156 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 41+0 / 41 308,5346 356.829 Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 307,9006 360.498 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 305,5841 374.397 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 305,3536 375.772 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 60+0 / 60 302,8268 391.527 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 299,1538 415.659 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 297,9222 423.952 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 296,2025 435.674 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 26+0 / 26 295,3280 441.799 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 292,5263 461.676 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 61+0 / 61 291,4372 469.764 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 289,7763 482.439 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 289,6258 483.669 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 289,5716 484.118 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 64+0 / 64 289,2983 486.244 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 288,4244 492.996 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 287,3896 500.974 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 59+0 / 59 286,7172 506.312 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 284,9519 520.547 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 283,2411 534.630 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 42+0 / 42 280,7079 556.118 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 43+0 / 43 279,6529 565.270 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 19+0 / 19 279,3882 567.613 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 64+0 / 64 279,0916 570.232 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 277,2353 586.714 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 276,2067 596.102 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 274,7840 609.371 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 273,7490 618.960 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 73+0 / 73 272,9695 626.367 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 51+0 / 51 270,1868 653.120 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 270,1211 653.790 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 269,1353 663.725 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 55+0 / 55 266,9163 686.251 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 59+0 / 59 265,9502 696.486 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 263,3151 724.218 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 257,8551 784.395 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 50+0 / 50 252,6988 844.725 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 252,1454 851.357 Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 248,2408 899.456 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 18+0 / 18 231,0318 1.130.276 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 42+0 / 42 210,8989 1.416.681

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