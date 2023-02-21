Abdelaziz Salim Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelaziz Salim Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelaziz Salim Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelaziz Salim Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelaziz Salim Ali 12 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdelaziz Salem Ali Salim Al Kaabi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelaziz Salim Ali Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 9 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Abdelaziz Salim Ali'nin Sharjah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelaziz Salim Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelaziz Salim Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelaziz Salim Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelaziz Salim Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

9 Ağustos 2020 yılında Sharjah FC

26 Eylül 2021 yılında Al-Nasr SC

30 Haziran 2022 yılında Sharjah FC

Abdelaziz Salim Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelaziz Salim Ali şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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