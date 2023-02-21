Paco Alcacer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paco Alcacer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paco Alcacer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paco Alcacer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paco Alcacer 30 Ağustos 1993 tarihinde Torrent şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Alcácer García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paco Alcacer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Toldra Consulting S.L. yapmaktadır. Paco Alcacer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Paco Alcacer'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Paco Alcacer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/paco93alcacer

http://www.instagram.com/paco93alcacer/

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http://www.facebook.com/paco93alcacer/

Paco Alcacer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paco Alcacer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Paco Alcacer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paco Alcacer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2005 yılında Valencia Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2010 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2011 yılında Valencia

31 Ağustos 2012 yılında Getafe

30 Haziran 2013 yılında Valencia

30 Ağustos 2016 yılında Barcelona

28 Ağustos 2018 yılında Dortmund

30 Haziran 2019 yılında Barcelona

1 Temmuz 2019 yılında Dortmund

30 Ocak 2020 yılında Villarreal

19 Ağustos 2022 yılında Sharjah FC

Paco Alcacer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paco Alcacer şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paco Alcacer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD Monte-Sión Torrent (1999-2003)

İspanya takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 12 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 7 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 5 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 14 gol atmıştır.

İspanya U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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