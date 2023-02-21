Paco Alcacer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paco Alcacer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paco Alcacer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paco Alcacer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Paco Alcacer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paco Alcacer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paco Alcacer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paco Alcacer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paco Alcacer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paco Alcacer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paco Alcacer 30 Ağustos 1993 tarihinde Torrent şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Alcácer García şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paco Alcacer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Toldra Consulting S.L. yapmaktadır. Paco Alcacer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Paco Alcacer'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Paco Alcacer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/paco93alcacer

http://www.instagram.com/paco93alcacer/

http://www.facebook.com/paco93alcacer/

Paco Alcacer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paco Alcacer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Paco Alcacer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paco Alcacer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2005 yılında Valencia Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2010 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2011 yılında Valencia

31 Ağustos 2012 yılında Getafe

30 Haziran 2013 yılında Valencia

30 Ağustos 2016 yılında Barcelona

28 Ağustos 2018 yılında Dortmund

30 Haziran 2019 yılında Barcelona

1 Temmuz 2019 yılında Dortmund

30 Ocak 2020 yılında Villarreal

19 Ağustos 2022 yılında Sharjah FC

Paco Alcacer kimdir

Paco Alcacer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paco Alcacer şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CD Monte-Sión Torrent (1999-2003)

Paco Alcacer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 12 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 7 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 5 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 14 gol atmıştır.

İspanya U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Paco Alcacer nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Artur Chernyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Chernyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artur Chernyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Chernyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdelaziz Al Blooshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelaziz Al Blooshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdelaziz Al Blooshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelaziz Al Blooshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksey Nikitin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Nikitin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksey Nikitin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Nikitin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marwan Fahad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwan Fahad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marwan Fahad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwan Fahad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!