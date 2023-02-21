Luan Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luan Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luan Pereira 21 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luan Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luan Pereira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MPX SPORTS yapmaktadır. Luan Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 3 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Luan Pereira'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luan Pereira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luan_lmp/

Luan Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luan Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luan Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luan Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2017 yılında Avaí FC

3 Şubat 2020 yılında Sharjah FC

Luan Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luan Pereira şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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