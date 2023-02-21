Abdallah Al Hamadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Al Hamadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Al Hamadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallah Al Hamadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallah Al Hamadi 19 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdallah Ibrahim Mohamad Al-Hamadi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallah Al Hamadi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Abdallah Al Hamadi'nin Sharjah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdallah Al Hamadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdallah Al Hamadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdallah Al Hamadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallah Al Hamadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sharjah FC

Abdallah Al Hamadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallah Al Hamadi şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.