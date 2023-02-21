Abdelrahman Juma Rabeeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelrahman Juma Rabeeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelrahman Juma Rabeeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelrahman Juma Rabeeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelrahman Juma Rabeeh 2 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdelrahman Juma Rabeeh Mubarak Alshuweihi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelrahman Juma Rabeeh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Abdelrahman Juma Rabeeh'nin Sharjah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelrahman Juma Rabeeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelrahman Juma Rabeeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelrahman Juma Rabeeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelrahman Juma Rabeeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sharjah FC

Abdelrahman Juma Rabeeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelrahman Juma Rabeeh şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

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