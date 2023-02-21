Marcus Meloni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Meloni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Meloni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Meloni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Meloni 25 Haziran 2000 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcus Vinicius Barbosa Meloni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Meloni Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASB Sports yapmaktadır. Marcus Meloni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 11 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Marcus Meloni'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcus Meloni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Meloni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcus Meloni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Meloni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2019 yılında Sharjah FC

Marcus Meloni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Meloni şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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