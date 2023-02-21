Caio Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caio Lucas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caio Lucas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caio Lucas 19 Nisan 1994 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Caio Lucas Fernandes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caio Lucas Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antoniu's Assessoria yapmaktadır. Caio Lucas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Caio Lucas'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Caio Lucas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/7caiolucas/

Caio Lucas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caio Lucas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Caio Lucas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caio Lucas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Chiba Kokusai

14 Ocak 2014 yılında Kashima Antlers

2 Temmuz 2016 yılında Al-Ain FC

1 Temmuz 2019 yılında Benfica

23 Ocak 2020 yılında Sharjah FC

30 Haziran 2021 yılında Benfica

6 Temmuz 2021 yılında Sharjah FC

Caio Lucas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caio Lucas şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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