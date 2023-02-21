Abdelrahman Murad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelrahman Murad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelrahman Murad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelrahman Murad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelrahman Murad 10 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdelrahman Ali Murad Yousif Almazami şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelrahman Murad Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdelrahman Murad'nin Sharjah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelrahman Murad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelrahman Murad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelrahman Murad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelrahman Murad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelrahman Murad şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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