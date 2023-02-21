Abdulla Ghanim Juma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Ghanim Juma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Ghanim Juma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Ghanim Juma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Ghanim Juma 21 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Ghanim Juma Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Al Hadaf yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Abdulla Ghanim Juma'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdulla Ghanim Juma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Ghanim Juma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla Ghanim Juma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Ghanim Juma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sharjah FC

Abdulla Ghanim Juma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Ghanim Juma şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Abdulla Ghanim Juma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 18 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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