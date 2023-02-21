Konstantinos Manolas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Manolas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantinos Manolas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Konstantinos Manolas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Konstantinos Manolas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Manolas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantinos Manolas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Manolas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Manolas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Manolas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Manolas 14 Haziran 1991 tarihinde Naxos şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Μανωλάς şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Manolas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rafaela Pimenta yapmaktadır. Konstantinos Manolas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 23 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Manolas'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Manolas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kostasmanolas44/

Konstantinos Manolas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Manolas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 45.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Konstantinos Manolas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Manolas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2007 yılında Thrasyvoul. U19

1 Ocak 2009 yılında Thrasyvoulos

1 Temmuz 2009 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2012 yılında Olimpiakos

26 Ağustos 2014 yılında Roma

1 Temmuz 2019 yılında Napoli

1 Ocak 2022 yılında Olimpiakos

23 Eylül 2022 yılında Sharjah FC

Konstantinos Manolas kimdir

Konstantinos Manolas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Manolas şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pannaxiakos (2003-07), Thrasyvoulos (2007-09)

Konstantinos Manolas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan takımında 4 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 1 gol atmıştır.

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Konstantinos Manolas nereli

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