Majed Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Majed Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Majed Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Majed Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Majed Hassan 1 Ağustos 1992 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Majed Hassan Ahmad Abdulla Al Ahmadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Majed Hassan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Majed Hassan'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Majed Hassan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mayed88/

Majed Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Majed Hassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Majed Hassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Majed Hassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

1 Temmuz 2022 yılında Sharjah FC

Majed Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Majed Hassan şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Majed Hassan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 0 gol atmıştır.

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