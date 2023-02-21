Alhusain Saleh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alhusain Saleh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alhusain Saleh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alhusain Saleh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alhusain Saleh 25 Haziran 1991 tarihinde Sharjah şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Alhusain Saleh Easa Qutaif Al Hennawi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alhusain Saleh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alhusain Saleh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Alhusain Saleh'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alhusain Saleh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alhusain Saleh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alhusain Saleh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alhusain Saleh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ras Al-Khaima

1 Temmuz 2011 yılında Emirates Club

1 Ocak 2017 yılında Sharjah FC

Alhusain Saleh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alhusain Saleh şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alhusain Saleh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ras Al-Khaima (2004–2009)

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 16 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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