Mayed Muhsin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mayed Muhsin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mayed Muhsin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mayed Muhsin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mayed Muhsin 19 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mayed Muhsin Musabeh Faraj Fairouz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mayed Muhsin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSSM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mayed Muhsin'nin Sharjah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mayed Muhsin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mayed Muhsin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mayed Muhsin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mayed Muhsin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2018 yılında Sharjah FC

Mayed Muhsin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mayed Muhsin şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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