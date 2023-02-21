Rayan Yaslam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayan Yaslam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rayan Yaslam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rayan Yaslam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rayan Yaslam 23 Kasım 1994 tarihinde Al-Ain şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Rayan Yaslam Mohamad Aboudan Al Jaberi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rayan Yaslam Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rayan Yaslam, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rayan Yaslam'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rayan Yaslam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rayan Yaslam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rayan Yaslam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rayan Yaslam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Ain FC

20 Temmuz 2022 yılında Sharjah FC

Rayan Yaslam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rayan Yaslam şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Rayan Yaslam Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 14 numaralı formasıyla 22 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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