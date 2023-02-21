Majid Rashid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Majid Rashid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Majid Rashid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Majid Rashid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Majid Rashid 16 Mayıs 2000 tarihinde Kalba şehrinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da ماجد راشد şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Majid Rashid Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Majid Rashid'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Majid Rashid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Majid Rashid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 950 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Majid Rashid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Majid Rashid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ittihad Kalba

1 Temmuz 2018 yılında Al-Nasr SC

30 Haziran 2019 yılında Ittihad Kalba

1 Temmuz 2021 yılında Sharjah FC

Majid Rashid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Majid Rashid şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Majid Rashid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al Ittihad Kalba Sports Club (-2016)

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.