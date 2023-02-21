Miralem Pjanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miralem Pjanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miralem Pjanic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miralem Pjanic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miralem Pjanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miralem Pjanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miralem Pjanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miralem Pjanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miralem Pjanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miralem Pjanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miralem Pjanic 2 Nisan 1990 tarihinde Zvornik şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek,Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Miralem Pjanić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miralem Pjanic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Miralem Pjanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Miralem Pjanic'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Miralem Pjanic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Miralem_Pjanic

http://www.instagram.com/miralem_pjanic/

http://www.facebook.com/Miralem-Pjani%C4%87-221018068021130/?fref=ts

Miralem Pjanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miralem Pjanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 70.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Miralem Pjanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miralem Pjanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında FC Metz Altyapı

1 Temmuz 2006 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2007 yılında FC Metz

6 Haziran 2008 yılında Olimpik Lyon

31 Ağustos 2011 yılında Roma

13 Haziran 2016 yılında Juventus

1 Eylül 2020 yılında Barcelona

2 Eylül 2021 yılında Beşiktaş

30 Haziran 2022 yılında Barcelona

7 Eylül 2022 yılında Sharjah FC

Miralem Pjanic kimdir

Miralem Pjanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miralem Pjanic şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Schifflange 95 (1997-2004), FC Metz (2004-2007)

Miralem Pjanic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek takımında 10 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 108 maçta 17 gol atmıştır.

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Miralem Pjanic nereli

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