Ousmane Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousmane Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousmane Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousmane Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousmane Camara 23 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousmane Camara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSM MANAGEMENT yapmaktadır. Ousmane Camara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 12 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ousmane Camara'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ousmane Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ousmane Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ousmane Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousmane Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2019 yılında CS Sfaxien U21

12 Eylül 2021 yılında Sharjah FC

1 Ekim 2021 yılında Ittihad Kalba

31 Aralık 2021 yılında Sharjah FC

Ousmane Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousmane Camara şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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