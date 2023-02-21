Ousmane Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousmane Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ousmane Camara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ousmane Camara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ousmane Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousmane Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ousmane Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousmane Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousmane Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousmane Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousmane Camara 23 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gine uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousmane Camara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSM MANAGEMENT yapmaktadır. Ousmane Camara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 12 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ousmane Camara'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ousmane Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ousmane Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Ousmane Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousmane Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2019 yılında CS Sfaxien U21

12 Eylül 2021 yılında Sharjah FC

1 Ekim 2021 yılında Ittihad Kalba

31 Aralık 2021 yılında Sharjah FC

Ousmane Camara kimdir

Ousmane Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousmane Camara şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeunesse Sportive De Guinée (JSG)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ousmane Camara nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Artur Chernyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Chernyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artur Chernyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Chernyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdelaziz Al Blooshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelaziz Al Blooshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdelaziz Al Blooshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelaziz Al Blooshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksey Nikitin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Nikitin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksey Nikitin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Nikitin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marwan Fahad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwan Fahad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marwan Fahad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwan Fahad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!