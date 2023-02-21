Makhete Diop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Makhete Diop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Makhete Diop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Makhete Diop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Makhete Diop 8 Temmuz 1987 tarihinde Louga şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Makhete Diop Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Makhete Diop, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 18 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Makhete Diop'nin Sharjah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Makhete Diop Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/p.boys99/

Makhete Diop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Makhete Diop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Makhete Diop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Makhete Diop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Al-Watani

1 Ocak 2010 yılında Nejmeh SC

1 Temmuz 2010 yılında Al-Karamah SC

1 Ocak 2012 yılında Al-Dhafra FC

1 Ocak 2017 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

18 Haziran 2018 yılında BJ Renhe

2 Ocak 2020 yılında Al-Shabab

31 Ocak 2021 yılında Al-Dhafra FC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

18 Ekim 2022 yılında Sharjah FC

Makhete Diop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Makhete Diop şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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