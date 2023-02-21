Salem Saleh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salem Saleh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salem Saleh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salem Saleh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salem Saleh 14 Mayıs 1991 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Salem Saleh Mussallam Salem Al Rejaibi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salem Saleh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 2 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Salem Saleh'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Salem Saleh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salem Saleh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salem Saleh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salem Saleh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Nasr SC

2 Temmuz 2020 yılında Sharjah FC

Salem Saleh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salem Saleh şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Salem Saleh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 3 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 4 gol atmıştır.

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