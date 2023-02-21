Majid Suroor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Majid Suroor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Majid Suroor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Majid Suroor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Majid Suroor 14 Ekim 1997 tarihinde Sharjah şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Majid Ibrahim Surour Khamis Salim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Majid Suroor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Majid Suroor'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Majid Suroor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Majid Suroor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Majid Suroor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Majid Suroor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sharjah FC

Majid Suroor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Majid Suroor şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Majid Suroor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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