Khalid Bawazir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Bawazir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Bawazir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Bawazir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Bawazir 8 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khalid Abdulraheem Mohamed Bawazir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Bawazir Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Khalid Bawazir'nin Sharjah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalid Bawazir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Bawazir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid Bawazir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Bawazir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Aralık 2016 yılında Al-Wasl

21 Temmuz 2017 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Dhafra FC

1 Temmuz 2020 yılında Sharjah FC

Khalid Bawazir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Bawazir şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Khalid Bawazir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 16 numaralı formasıyla 3 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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