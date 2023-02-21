Mohamed Bin Habib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Bin Habib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Bin Habib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Bin Habib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Bin Habib 7 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Darwish Mohamed Obaid Mohamed Bin Habib şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Bin Habib Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Bin Habib'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Bin Habib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Bin Habib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Bin Habib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Bin Habib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sharjah FC

Mohamed Bin Habib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Bin Habib şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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