Saleem Sultan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saleem Sultan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saleem Sultan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saleem Sultan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saleem Sultan 9 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Saleem Sultan Salem Saeed Al Sharjee şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saleem Sultan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saleem Sultan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Saleem Sultan'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Saleem Sultan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saleem Sultan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saleem Sultan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saleem Sultan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Ain FC

1 Temmuz 2013 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2019 yılında Sharjah FC

Saleem Sultan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saleem Sultan şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Saleem Sultan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 25 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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