Gustavo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo 23 Mart 2000 tarihinde Itapiranga şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Alex Mueller şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Victrix yapmaktadır. Gustavo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 7 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Gustavo'nin Sharjah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Flamengo U20

6 Ekim 2020 yılında Guarani-SC

7 Ekim 2020 yılında Sharjah FC

Gustavo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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