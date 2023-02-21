Saeed Al Kaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Al Kaabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeed Al Kaabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeed Al Kaabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeed Al Kaabi 25 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Saeed Obaid Saeed Obaid Al Kaabi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeed Al Kaabi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Saeed Al Kaabi'nin Sharjah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saeed Al Kaabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeed Al Kaabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saeed Al Kaabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeed Al Kaabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sharjah FC

1 Ekim 2021 yılında Emirates Club

30 Haziran 2022 yılında Sharjah FC

Saeed Al Kaabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeed Al Kaabi şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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