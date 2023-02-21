Abdulrahman Al Mazami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Mazami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Al Mazami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Al Mazami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Al Mazami 10 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Al Mazami Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Al Mazami'nin Sharjah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Al Mazami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Al Mazami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Al Mazami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Al Mazami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Al Mazami şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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