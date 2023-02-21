Ali Al Hammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Hammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Al Hammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Al Hammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Al Hammadi 28 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ali Abdalla Mohamed Abdalla Al-Hammadi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Al Hammadi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına - tarihinde katılmıştır. Ali Al Hammadi'nin Sharjah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Al Hammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Al Hammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ali Al Hammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Al Hammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Al Hammadi şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.