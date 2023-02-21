Mohammad Abdulbasit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Abdulbasit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Abdulbasit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Abdulbasit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Abdulbasit 19 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohammad Abdulbasit Mohammad Amin Abbas Al Abdulla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Abdulbasit Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohammad Abdulbasit'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Abdulbasit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Abdulbasit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Abdulbasit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Abdulbasit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Ajman Club

1 Ocak 2015 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2019 yılında Sharjah FC

Mohammad Abdulbasit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Abdulbasit şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Mohammad Abdulbasit Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 5 numaralı formasıyla 30 Aralık 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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