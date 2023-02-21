Hamad Fahad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Fahad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamad Fahad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamad Fahad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamad Fahad 25 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Hamad Fahad Mousa Ibrahim Almaazmi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamad Fahad Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına - tarihinde katılmıştır. Hamad Fahad'nin Sharjah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamad Fahad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamad Fahad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamad Fahad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamad Fahad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamad Fahad şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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