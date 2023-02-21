Adel Al Hosani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Al Hosani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adel Al Hosani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adel Al Hosani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adel Al Hosani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Al Hosani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adel Al Hosani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Al Hosani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adel Al Hosani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adel Al Hosani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adel Al Hosani 23 Ağustos 1989 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Adel Mohamed Ali Mohamed Al-Hosani/ عادل الحوسني şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adel Al Hosani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Adel Al Hosani'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Adel Al Hosani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adel Al Hosani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Adel Al Hosani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adel Al Hosani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Al-Wahda FC

16 Ocak 2017 yılında Sharjah FC

30 Haziran 2017 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2017 yılında Sharjah FC

Adel Al Hosani kimdir

Adel Al Hosani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adel Al Hosani şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Al-Wahda FC (UAE, -2008)

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Adel Al Hosani nereli

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