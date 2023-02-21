Shahin Abdulrahman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shahin Abdulrahman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shahin Abdulrahman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shahin Abdulrahman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shahin Abdulrahman 16 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Shaheen Abdalla Abdelrahman Shaheen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shahin Abdulrahman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Shahin Abdulrahman'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Shahin Abdulrahman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shahin Abdulrahman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Shahin Abdulrahman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shahin Abdulrahman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sharjah FC

Shahin Abdulrahman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shahin Abdulrahman şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Shahin Abdulrahman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 4 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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