Shahin Abdulrahman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shahin Abdulrahman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shahin Abdulrahman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shahin Abdulrahman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Shahin Abdulrahman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shahin Abdulrahman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shahin Abdulrahman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shahin Abdulrahman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shahin Abdulrahman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shahin Abdulrahman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shahin Abdulrahman 16 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Shaheen Abdalla Abdelrahman Shaheen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shahin Abdulrahman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Shahin Abdulrahman'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Shahin Abdulrahman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shahin Abdulrahman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Shahin Abdulrahman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shahin Abdulrahman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sharjah FC

Shahin Abdulrahman kimdir

Shahin Abdulrahman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shahin Abdulrahman şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Shahin Abdulrahman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 4 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Shahin Abdulrahman nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Artur Chernyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Chernyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artur Chernyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Chernyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdelaziz Al Blooshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelaziz Al Blooshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdelaziz Al Blooshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelaziz Al Blooshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksey Nikitin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Nikitin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksey Nikitin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Nikitin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marwan Fahad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwan Fahad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marwan Fahad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwan Fahad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!