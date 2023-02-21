Khaled Ebraheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Ebraheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Ebraheim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Ebraheim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Ebraheim 17 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khaled Ebraheim Helal Ebraheim Aldhanhani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Ebraheim Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khaled Ebraheim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sharjah FC futbol takımında oynamaktadır. Sharjah FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Khaled Ebraheim'nin Sharjah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Khaled Ebraheim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Ebraheim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Khaled Ebraheim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Ebraheim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2019 yılında FC Baniyas

17 Ocak 2020 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2020 yılında Sharjah FC

Khaled Ebraheim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Ebraheim şuan Sharjah FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Khaled Ebraheim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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