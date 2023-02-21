Abdulla Al Baloosh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Al Baloosh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Al Baloosh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Al Baloosh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Al Baloosh 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulla Abbas Ibrahim Salem Al Baloosh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Al Baloosh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulla Al Baloosh'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulla Al Baloosh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Al Baloosh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla Al Baloosh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Al Baloosh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Nasr SC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Bataeh CSC

Abdulla Al Baloosh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Al Baloosh şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

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