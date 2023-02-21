Omar Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omar Ahmed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Omar Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Ahmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Ahmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Ahmed 6 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da عمر أحمد جهار فرحان الحمادي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Ahmed Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Omar Ahmed'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Ahmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Ahmed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Omar Ahmed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Ahmed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2020 yılında Khor Fakkan

1 Şubat 2021 yılında Khor Fakkan

30 Haziran 2021 yılında Shabab Al-Ahli

1 Temmuz 2022 yılında Al-Hamriyah

15 Ocak 2023 yılında Al-Bataeh CSC

Omar Ahmed kimdir

Omar Ahmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Ahmed şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Khor Fakkan

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Omar Ahmed nereli

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