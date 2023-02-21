Kayque Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayque Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kayque Soares kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kayque Soares ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kayque Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayque Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kayque Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayque Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kayque Soares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kayque Soares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kayque Soares 20 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kayque Soares Campos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kayque Soares Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA Fairplay Agency Ltd yapmaktadır. Kayque Soares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 3 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Kayque Soares'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kayque Soares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kayque Soares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Kayque Soares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kayque Soares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Shabab Al-Ahli

3 Ekim 2022 yılında Al-Bataeh CSC

30 Haziran 2023 yılında Shabab Al-Ahli

Kayque Soares kimdir

Kayque Soares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kayque Soares şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Kayque Soares nereli

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