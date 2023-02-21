Mohammed Khalfan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Khalfan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Khalfan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Khalfan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Khalfan 28 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Khalfan Zayed Barout Al Harasi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Khalfan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Khalfan'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Khalfan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Khalfan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Khalfan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Khalfan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Ain FC

18 Temmuz 2022 yılında Al-Bataeh CSC

30 Haziran 2023 yılında Al-Ain FC

Mohammed Khalfan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Khalfan şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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