Sekou Gassama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sekou Gassama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sekou Gassama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sekou Gassama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sekou Gassama 4 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mali uyrukludur.Gerçek adı da Sékou Baba Gassama şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sekou Gassama Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kiraht Sports yapmaktadır. Sekou Gassama, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına - tarihinde katılmıştır. Sekou Gassama'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sekou Gassama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sekou Gassama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sekou Gassama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sekou Gassama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sekou Gassama şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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