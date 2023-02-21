Jeferson Douglas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeferson Douglas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeferson Douglas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeferson Douglas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeferson Douglas 19 Mart 2001 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jeferson Douglas dos Santos Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeferson Douglas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antoniu's Assessoria yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jeferson Douglas'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeferson Douglas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeferson Douglas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeferson Douglas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeferson Douglas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2022 yılında Al-Wasl

18 Ocak 2023 yılında Al-Bataeh CSC

Jeferson Douglas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeferson Douglas şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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