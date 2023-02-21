Khamis Esmaeel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khamis Esmaeel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khamis Esmaeel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khamis Esmaeel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khamis Esmaeel 16 Ağustos 1989 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khamis Esmaeel Khamis Zayed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khamis Esmaeel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khamis Esmaeel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Khamis Esmaeel'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khamis Esmaeel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khamis Esmaeel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khamis Esmaeel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khamis Esmaeel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2016 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

1 Temmuz 2018 yılında Al-Wasl

7 Ocak 2020 yılında Al-Wahda FC

19 Ağustos 2022 yılında Al-Bataeh CSC

Khamis Esmaeel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khamis Esmaeel şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Khamis Esmaeel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 13 numaralı formasıyla 6 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 68 maçta 1 gol atmıştır.

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