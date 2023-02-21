Zayed Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zayed Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zayed Ahmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zayed Ahmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zayed Ahmed 23 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Zayed Ahmed Husain Ahmed Al Hammadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zayed Ahmed Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Zayed Ahmed'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zayed Ahmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zayed Ahmed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zayed Ahmed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zayed Ahmed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hatta Club

30 Haziran 2020 yılında Al-Dhafra FC

10 Ağustos 2021 yılında Khor Fakkan

2 Temmuz 2022 yılında Al-Wahda FC

16 Ağustos 2022 yılında Al-Bataeh CSC

30 Haziran 2023 yılında Al-Wahda FC

Zayed Ahmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zayed Ahmed şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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