Mohammad Bin Yousuf Bin Yousuf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Bin Yousuf Bin Yousuf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Bin Yousuf Bin Yousuf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Bin Yousuf Bin Yousuf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Bin Yousuf Bin Yousuf 3 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Ahmad bin Yousef Alshehhi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Bin Yousuf Bin Yousuf Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Bin Yousuf Bin Yousuf'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammad Bin Yousuf Bin Yousuf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Bin Yousuf Bin Yousuf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Bin Yousuf Bin Yousuf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Bin Yousuf Bin Yousuf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Bataeh CSC

Mohammad Bin Yousuf Bin Yousuf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Bin Yousuf Bin Yousuf şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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