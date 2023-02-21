Saif Rashid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saif Rashid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saif Rashid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saif Rashid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saif Rashid 25 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Saif Rashid Nasir Ahmed Al-Shemili şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saif Rashid Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Saif Rashid'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Saif Rashid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saif Rashid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saif Rashid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saif Rashid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sharjah FC

22 Eylül 2022 yılında Al-Bataeh CSC

30 Haziran 2023 yılında Sharjah FC

Saif Rashid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saif Rashid şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Saif Rashid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 21 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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